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Lomé et Rostock signent un accord de codiplomation en énergies

L'Université de Lomé (UL) et celle de Rostock, en Allemagne, ont signé un partenariat dans le domaine des énergies et de l'hydrogène vert, faisant de l'établissement togolais la première université africaine à conclure un tel accord.

Philippe Marzahn et Kossivi Hounaké © DR

L'Université de Lomé (UL) et celle de Rostock, en Allemagne, ont signé un partenariat dans le domaine des énergies et de l'hydrogène vert, faisant de l'établissement togolais la première université africaine à conclure un tel accord.

La convention a été paraphée Kossivi Hounaké, président de l’UL, et Philippe Marzahn, doyen de la Faculté pour l'agriculture, le génie civil et l’environnement de Rostock. 

Elle prévoit la création d'un programme de Master certifié par l’Union européenne.

Baptisé International Master Programme in Energy and Green Hydrogen (IMP-EGH), il s'inscrit dans une initiative plus large financée par le ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche, coordonnée par les universités de Rostock et RWTH Aachen ainsi que le Centre de recherche de Jülich, en partenariat avec le Centre d'excellence WASCAL. 

Outre l'Université de Lomé, trois autres établissements ouest-africains y participent : l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et l'Université Abdou Moumouni du Niger.

Les étudiants togolais pourront obtenir une double reconnaissance académique, avec un diplôme délivré par chacun des deux établissements. 

La convention prévoit également des possibilités de mobilité pour étudiants et chercheurs, ainsi que des perspectives d'insertion professionnelle.

La Faculté pour l'agriculture, le génie civil et l'environnement (Fakultät für Agrar, Bau und Umwelt) de l'Université de Rostock associe des disciplines agronomiques, environnementales et d'ingénierie à une expertise économique et de planification, une combinaison présentée comme unique dans le paysage universitaire de langue allemande. 

Avec une vingtaine de professeurs, la faculté se distingue par des liens étroits entre disciplines, entre étudiants et enseignants, ainsi qu'entre recherche et pratique.

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