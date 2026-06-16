Pas d'âge pour passer le Bac

Les épreuves du Baccalauréat deuxième partie (BAC II, Terminale)) ont débuté mardi.

76 099 candidats sont inscrits.

Le gros des troupes est constitué de 75 832 élèves issus de l'enseignement général.

Cette session est marquée par une baisse significative du nombre de candidats : 24 210 de moins qu'en 2025.

Dans l'enseignement général, la série littéraire (A4) domine largement avec 33 689 candidats.

Le plus jeune candidat a 14 ans et le plus âgé 57.