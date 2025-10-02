Accord de Paris : Lomé évalue la mise en œuvre du cadre de transparence

Le Togo poursuit ses efforts pour renforcer sa gouvernance climatique. Une concertation nationale s’est ouverte mercredi, réunissant les acteurs de secteurs tels que l’environnement, l’agriculture, l’énergie et l’industrie.

Pendant trois jours, les participants seront formés et sensibilisés sur les exigences de transparence liées à l’Accord de Paris : collecte, traitement, gestion et diffusion des données climatiques.

L’objectif est de doter le pays d’un système fiable et harmonisé pour le suivi et la communication des informations relatives au climat.

Cette rencontre est soutenue par la Commission de la Cédéao; elle vise à améliorer les mécanismes de suivi et à renforcer la capacité des institutions nationales.

En améliorant son cadre de transparence, le pays entend non seulement répondre à ses obligations internationales, mais aussi renforcer l’efficacité de ses politiques publiques environnementales.

Cette démarche permettra au pays de mieux orienter ses actions en matière de lutte contre le changement climatique et de contribuer plus efficacement aux engagements mondiaux pour la protection de la planète.