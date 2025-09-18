Rubriques

Un plan d’aménagement validé pour la forêt classée de Missahöhe

Un plan d’aménagement de la forêt classée de Missahöhe, située dans la préfecture de Kloto, vient d’être validé avec l’appui du Mécanisme Forêt et Paysans (FFF) de la FAO et du Comité Local de Gestion (CLG).

Pour mettre en œuvre ce programme, l’État devra mobiliser 1,5 milliard de Fcfa sur une période de dix ans. L’objectif est de redonner vie à cette forêt classée depuis 1953, aujourd’hui fragilisée par l’exploitation anarchique et la pression démographique.

Le plan, qui couvre la période 2025-2035, s’articule autour de trois axes majeurs :

Au-delà de la conservation, le programme met l’accent sur la participation des communautés locales, appelées à devenir actrices de la durabilité. 

Les initiatives économiques envisagées – comme l’agroforesterie, la valorisation des produits forestiers non ligneux ou encore l’écotourisme – visent à concilier protection des ressources et amélioration des conditions de vie.

La forêt de Missahöhe est considérée comme un poumon écologique pour la ville de Kpalimé et ses environs. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation climatique, la conservation des sols et la préservation de la biodiversité.

