Un partenariat avec la BDM pour financer les projets environnementaux

Le ministère de l’Environnement et des Ressources forestières prépare la signature d’une convention avec la Banque de Développement du Mali (BDM), a-t-on appris à l’issue d’une rencontre entre le ministre Foli Bazi Katari et le nouveau directeur général de la BDM Togo.

Selon le ministre, ce partenariat illustre la volonté des autorités togolaises de diversifier leurs sources de financement.

L’accord à venir avec la BDM devrait permettre au Togo de renforcer ses capacités de financement, en particulier dans les secteurs liés à la lutte contre le changement climatique, la déforestation, la préservation de la biodiversité et la gestion durable des terres.

Les besoins financiers dans le domaine environnemental sont considérables : intégration des enjeux écologiques dans les plans de développement sectoriels, restauration des écosystèmes, protection des espèces naturelles ou encore adaptation aux impacts du climat. Le recours à un partenaire bancaire comme la BDM devrait faciliter la mobilisation de capitaux à long terme pour ces projets structurants.

Créée en 1968, la Banque de Développement du Mali dispose aujourd’hui de filiales dans plusieurs pays africains, dont le Togo. Sa mission est d’accompagner les États dans le financement de projets industriels, agricoles et environnementaux. Ce nouvel engagement marque une consolidation de son positionnement régional en tant que catalyseur de développement.

Au-delà des projets environnementaux, cette convention pourrait stimuler l’écosystème financier togolais en renforçant la place des banques africaines dans le financement des politiques publiques.