Rubriques

Tendances:
Environnement

Togo–Bénin : un plan commun pour sauver le fleuve Mono

Les autorités togolaises et béninoises tiennent depuis mardi à Lomé une concertation de trois jours autour du projet Initiative Régionale pour l’Eau et l’Environnement dans le Bassin du Mono (IREE-Mono).

5 millions de dollars pour protéger le fleuve © republicoftogo.com

Les autorités togolaises et béninoises tiennent depuis mardi à Lomé une concertation de trois jours autour du projet Initiative Régionale pour l’Eau et l’Environnement dans le Bassin du Mono (IREE-Mono).

Objectif : définir une stratégie commune pour une exploitation durable de cette ressource stratégique partagée par les deux pays.

Au programme, la validation de trois instruments clés : un dispositif de suivi-évaluation, un mécanisme de coordination et une stratégie genre 2025-2030. « Ce dispositif permettra d’améliorer la performance et de mesurer les progrès réalisés », a indiqué Dadja Gnakpaou, directeur exécutif de l’Autorité du Bassin du Mono.

Financé à hauteur de 5 millions de dollars par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM), le projet s’étend sur quatre ans et entend faire face aux menaces liées au changement climatique, à la pollution et à la dégradation des terres. Les travaux de Lomé devraient déboucher sur une charte commune pour assurer la gestion durable du fleuve Mono

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un partenariat avec la BDM pour financer les projets environnementaux

Un partenariat avec la BDM pour financer les projets environnementaux

Le ministère de l’Environnement et des Ressources forestières prépare la signature d’une convention avec la Banque de Développement du Mali (BDM), a-t-on appris à l’issue d’une rencontre entre le ministre Foli Bazi Katari et le nouveau directeur général de la BDM Togo.

La présidence passe de Kpalimé à Bangui

La présidence passe de Kpalimé à Bangui

Après plus de trois années à la tête de la Convention des maires pour le climat et l’énergie en Afrique subsaharienne (COMSSA), le maire de Kloto 1 (Kpalimé), Winny Yawo Dogbatsè, a passé le relais à Emile Nakombo, maire de Bangui (Centrafrique).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.