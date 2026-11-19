Inondations, vents violents, sécheresse : les catastrophes naturelles se multiplient au Togo et frappent d’abord les plus vulnérables.

Selon l’Agence nationale de la protection civile (ANPC), le pays a compté 2 765 sinistrés en mai dernier. Les vents violents ont endommagé à eux seuls 2 361 habitations, dont 106 ont été entièrement détruites. En juin, de fortes pluies ont aussi provoqué des inondations dans plusieurs régions.

Pour mieux faire face, l’ANPC organise avec le Programme alimentaire mondial (PAM) une série d’exercices de simulation dans les régions de la Kara et Centrale.

Ils doivent permettre de tester les dispositifs d’alerte, de clarifier le rôle de chacun et de renforcer la coordination entre les intervenants. L’objectif est que les alertes parviennent rapidement aux populations exposées.

« Mieux anticiper, mieux coordonner et agir plus vite, tel est le défi essentiel pour protéger les vies humaines et renforcer la résilience des communautés », ont souligné les autorités de la région de la Kara.