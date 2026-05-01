Budget vert et droits de l'homme

Le droit à un environnement sain est un droit fondamental. La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) vient d'en tirer les conséquences pratiques en installant sa cellule « Budget vert », un outil destiné à intégrer systématiquement les enjeux climatiques dans la planification et la mise en œuvre de ses activités.

Concrètement, avant l'élaboration d’un plan de travail, la cellule veillera à ce que chaque activité tienne compte des défis environnementaux. « Le budget vert est l'outil qui va porter la politique environnementale de la Commission », a expliqué le président de la CNDH, Kwao Ohini Sanvee.

Cette démarche vise à renforcer la cohérence des actions de l'institution avec les Objectifs de développement durable, notamment ceux liés à la lutte contre les changements climatiques et à la préservation de la biodiversité, tout en soutenant la stratégie nationale environnementale du gouvernement togolais.

A noter que le gouvernement a déjà intégré le principe de budgets verts dans l’ensemble des départements.