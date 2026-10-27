Énergie et engrais à partir de déchets

Le Togo veut développer les biodigesteurs, une technologie qui transforme les déchets en gaz de cuisson, en électricité et en engrais. Une délégation de l’Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB-AOC) séjourne à Lomé pour accompagner le pays dans cette démarche.

Un biodigesteur est une cuve fermée dans laquelle on place des déchets organiques : bouse de vache, fientes, restes de cuisine ou résidus agricoles. Privés d’oxygène, ces déchets fermentent et se décomposent sous l’action de bactéries. Ce processus produit un gaz, le biogaz, qui peut servir à cuisiner ou à produire de l’électricité.

Rien ne se perd : les résidus restant au fond de la cuve forment un engrais naturel, liquide ou solide, utilisable dans les champs.

Pour Malik Gaye, président du conseil d’administration de l’AB-AOC, cette technologie répond à un problème majeur des villes africaines. « La plupart de nos villes ont des déchets souvent sauvages. Face à ce problème, le biodigesteur reste le dispositif approprié », a-t-il souligné.

Le Togo compte aujourd’hui 140 biodigesteurs, dont plus des deux tiers ont été installés entre 2020 et 2023. Près de la moitié se trouvent dans la région Maritime et un quart dans les Savanes.

Le pays prépare un programme beaucoup plus ambitieux : l’installation de 5 000 biodigesteurs sur l’ensemble du territoire. Reste à trouver les financements.

L’AB-AOC regroupe huit pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Togo.