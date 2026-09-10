Rubriques

Tendances:
Environnement

Financer la nature

Le financement de la conservation du patrimoine naturel reste un défi pour le Togo. C’est autour de cette question que s’est tenue mercredi à Lomé la première réunion du Comité de pilotage de l’Initiative pour la finance de la biodiversité (BIOFIN).

Préserver la biodiversité © DR

Le financement de la conservation du patrimoine naturel reste un défi pour le Togo. C’est autour de cette question que s’est tenue mercredi à Lomé la première réunion du Comité de pilotage de l’Initiative pour la finance de la biodiversité (BIOFIN).

Présidée par Koffi Aoufoh Dimizou, représentant le ministre de l’Environnement, la séance a porté sur les leviers permettant de mieux financer la protection des écosystèmes. Les participants ont insisté sur la diversification des mécanismes, le renforcement des ressources nationales et une plus grande implication du secteur privé.

Le comité a également rappelé qu’il fallait tirer les leçons des difficultés rencontrées lors de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action nationaux, afin d’éviter les mêmes écueils.

Prochaine étape : concevoir une stratégie de financement adaptée aux besoins réels du pays, assortie d’un plan opérationnel concret.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Sécheresse limitée mais pénalisante

Sécheresse limitée mais pénalisante

Selon les services météorologiques, la sécheresse continue d’affecter plusieurs régions, même si l’indice de sécheresse recule nettement depuis son pic de 2022.

Curage de la lagune de Nyekonakpoè

Curage de la lagune de Nyekonakpoè

Les responsables communaux ont lancé une opération de curage de plusieurs lagunes, dans le but de faciliter l'écoulement des eaux de pluie et de réduire les risques d'inondation. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.