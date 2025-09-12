Rubriques

La présidence passe de Kpalimé à Bangui

Après plus de trois années à la tête de la Convention des maires pour le climat et l’énergie en Afrique subsaharienne (COMSSA), le maire de Kloto 1 (Kpalimé), Winny Yawo Dogbatsè, a passé le relais à Emile Nakombo, maire de Bangui (Centrafrique).

Emile Nakombo (G) et Winny Yawo Dogbatsè © DR

Grâce à la COMSSA, plusieurs communes togolaises ont pu élaborer leurs plans climat. 

Dans la région des Plateaux, Kloto bénéficiera prochainement de fonds canadiens pour un plan directeur de l’eau, et d’un appui de l’Union européenne pour renforcer la capacité du barrage hydroélectrique de Kpimé, avec en perspective une unité photovoltaïque hybride.

