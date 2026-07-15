Marché carbone : le Togo pose les bases de son cadre de gouvernance

Se positionner sur le marché international du carbone pour financer ses projets climatiques : c'est l'ambition qui rassemble à Lomé acteurs nationaux et partenaires techniques, réunis pour valider le cadre national de gouvernance de l'article 6 de l'Accord de Paris.

Ce dispositif doit permettre au Togo d'encadrer, de manière transparente, les échanges de crédits carbone, et de saisir les opportunités offertes par les mécanismes internationaux de financement climatique.

L'initiative bénéficie de l'appui de l'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI), à travers son programme Carbon Transaction Facility (CTF), qui accompagne le pays dans l'élaboration d'un document stratégique pour faciliter son intégration au marché mondial du carbone.

Les travaux en cours portent sur l'examen et l'amélioration du projet de cadre de gouvernance, ainsi que sur l'identification des mécanismes financiers nécessaires à sa mise en œuvre.

L'enjeu climatique est de taille. L'accès au marché carbone pourrait ouvrir la voie à des financements additionnels pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la reforestation, la transition énergétique ou encore l'adaptation aux effets du changement climatique. Le GGGI accompagne par ailleurs d'autres initiatives togolaises de croissance verte, notamment dans la mobilité urbaine durable et les transports à faibles émissions.

En validant ce cadre de gouvernance, le Togo pose une étape clé pour monétiser ses efforts climatiques, attirer davantage d'investissements verts et renforcer sa résilience face aux dérèglements environnementaux, autrement dit, transformer ses engagements climatiques en véritables leviers de développement.