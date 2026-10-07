Un littoral qui recule de 5 à 10 mètres par an

L’érosion côtière fait des dégâts au Togo. Le phénomène n’est pas nouveau. Raison pour laquelle le pays a décidé de se protéger durablement avec la construction d’épis.

Sur le segment Agbodrafo-Goumoukopé-Kpémé, les 26 épis prévus par le projet Waca ResIP et les deux bras morts lagunaires sont achevés.

Le financement, supérieur à 40 milliards de Fcfa provient de partenaires dont l'Agence française de développement (AFD) et la Banque mondiale.

Le littoral perd chaque année entre 5 et 10 mètres sous l'effet de l'érosion. Les nouveaux ouvrages doivent freiner cette avancée de la mer et protéger les zones menacées.

Depuis 30 ans, des routes, des habitations, des usines et des champs ont été avalés par l’océan.