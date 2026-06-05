Un travail d'équipe

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Le Togo et la Team Europe, coalition regroupant l'Union européenne et ses États membres, ici représentée par l'UE et le Luxembourg, ont scellé à Sokodé un partenariat pour la gestion des aires protégées et le développement d'une économie verte inclusive.

Komlan Dodzi Kokoroko, ministre de l’Environnement, des Ressources forestières, et Gwilym Ceri Jones © DR

Le Togo et la Team Europe, coalition regroupant l'Union européenne et ses États membres, ici représentée par l'UE et le Luxembourg, ont scellé à Sokodé un partenariat pour la gestion des aires protégées et le développement d'une économie verte inclusive.

Cette collaboration cible en priorité les parcs de Fazao-Malfakassa, Abdoulaye et Togodo. Elle s'articule autour de cinq axes : renforcement du dialogue politique, amélioration de la surveillance des parcs, adaptation au changement climatique par des solutions écosystémiques, promotion de l'économie verte et gouvernance locale.

Des équipements roulants ont été remis aux services des aires protégées pour renforcer la lutte contre le braconnage, des 4X4, des camions et des motos.

« Notre soutien vise un triple impact : protéger une biodiversité unique, lutter contre le dérèglement climatique et générer des emplois verts durables pour la jeunesse et les communautés », a déclaré l'ambassadeur de l'UE au Togo, Gwilym Ceri Jones.

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