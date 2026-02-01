10 morts dans un accident à Gléï

Un grave accident s’est produit samedi sur la route nationale n°1, à la sortie nord de la localité de Gléï, dans la préfecture de l’Ogou.

Le choc entre un semi-remorque et un minibus a fait 10 morts, dont 5 mineurs, et 10 blessés graves.

Les circonstances du drame ne sont pas connus pour le moment.

Les routes togolaises sont acciodentogènes. Vitesse excessive, non-respect du code de la route, téléphone au volant et mauvais entretien des véhicules sont souvent à l’origine des accidents.