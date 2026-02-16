Route à risque

Rubriques

La route nationale 1 (RN1), principal axe reliant le sud au nord du Togo, a été le théâtre de deux accidents graves dimanche.

Des blessés mais pas de morts © republicoftogo.com

Le premier incident s’est produit à hauteur de Wahala, dans la préfecture de Haho. Un camion semi-remorque, en direction du nord, a subitement pris feu. Pas de victimes mais d’importants dégâts.

Plus au nord, à Naboulougou, une collision a fait plusieurs blessés.

Un accident s’est produit vendredi sur la route nationale n°1, au niveau du pont de Kanimboa, dans la commune de Sotouboua.

Un grave accident de la circulation s’est produit vendredi sur le grand contournement de Lomé, faisant deux morts. Le drame est survenu à l’entrée nord de Sawléto, une localité riveraine de cet axe très fréquenté.

Un grave accident s’est produit samedi sur la route nationale n°1, à la sortie nord de la localité de Gléï, dans la préfecture de l’Ogou.

