Route à risque

La route nationale 1 (RN1), principal axe reliant le sud au nord du Togo, a été le théâtre de deux accidents graves dimanche.

Le premier incident s’est produit à hauteur de Wahala, dans la préfecture de Haho. Un camion semi-remorque, en direction du nord, a subitement pris feu. Pas de victimes mais d’importants dégâts.

Plus au nord, à Naboulougou, une collision a fait plusieurs blessés.