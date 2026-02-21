Attaque à main armée à Lomé

Un braquage a eu lieu vendredi dans le quartier Bè Kpéhénou, à Lomé.

Selon des témoins, les malfaiteurs ont pris pour cible un client de l’hôtel Bravia qui transportait une mallette.

Pour s’emparer de leur butin, les malfaiteurs ont tiré à plusieurs reprises en l’air.

Des coups de feu ont également été dirigés vers leur cible, qui a réussi à s’échapper. Toutefois, un conducteur a été touché au pied.

Les forces de sécurité se sont rapidement rendues sur les lieux pour constater les faits.