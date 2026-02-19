Rubriques

Trois morts dans une collision entre une camionnette et un bus

Un grave accident de circulation s’est produit jeudi sur la RN1, au lieu-dit « ferme CIAGRI », dans le canton de Kpédomé (commune de Haho 3). Le bilan fait état de trois morts et huit blessés.

D’après les constatations de la brigade de gendarmerie de Kpédomé, un excès de vitesse serait à l’origine du drame.

Une camionnette qui roulait dans le sens nord-sud a violemment percuté l’arrière d’un autobus de la compagnie Nagodé. Le car était en panne et stationné avec un triangle de signalisation installé en amont.

Cet accident survient quelques heures seulement après le lancement d’un nouveau mécanisme de contrôle de la sécurité routière.

