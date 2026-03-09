Rubriques

14 morts dans un accident de la route

Un accident de la route s'est produit dimanche sur la « route des montagnes » dans la commune de Kozah 1 (préfecture de la Kozah).

La collision entre un tricycle et un camion d'immatriculation étrangère,  deux véhicules non destinés au transport de passagers, a fait 14 morts, dont deux mineurs, et 58 blessés.

Un éclatement de pneu suivi d'une défaillance technique serait à l'origine du drame. Les enquêtes se poursuivent pour établir les circonstances exactes et situer les responsabilités.

Informé des faits, le ministre de la Sécurité a immédiatement déclenché le plan ORSEC, permettant un déploiement rapide des secours.

Face à ce nouveau drame de la route, le ministre appelle à un sursaut de responsabilité : respect du code de la route, utilisation de véhicules adaptés au transport de personnes, observation des limitations de vitesse.

