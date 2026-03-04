Rubriques

Tendances:
Faits divers

Un corps repêché dans le bassin de rétention de Tokoin Doumassessé

Le corps d’un homme d'une quarantaine d'années a été repêché mardi dans le bassin de rétention du quartier Tokoin Doumassessé, dans la commune Golfe 3 (Lomé).

Une zone dangereuse © DR

Le corps d’un homme d'une quarantaine d'années a été repêché mardi dans le bassin de rétention du quartier Tokoin Doumassessé, dans la commune Golfe 3 (Lomé).

La découverte macabre a été faite dans un secteur très fréquenté.

Selon les premiers constats, la victime résidait dans les environs immédiats du bassin.

Les circonstances exactes du drame restent pour l'heure inconnues. Une enquête a été ouverte, et aucune piste n'est écartée.

Ce drame n'est malheureusement pas isolé. Les repêchages de corps dans les lagunes et bassins de rétention de Lomé se multiplient, relançant avec insistance le débat sur la nécessité de sécuriser ces espaces. 

Barrières de protection, éclairage, surveillance, autant de dispositifs qui font cruellement défaut autour de ces plans d'eau urbains, accessibles à tous et potentiellement mortels?

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Route à risque

Route à risque

La route nationale 1 (RN1), principal axe reliant le sud au nord du Togo, a été le théâtre de deux accidents graves dimanche.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.