Rubriques

Tendances:
Faits divers

Drame routier sur le contournement de Lomé : deux morts

Un grave accident de la circulation s’est produit vendredi sur le grand contournement de Lomé, faisant deux morts. Le drame est survenu à l’entrée nord de Sawléto, une localité riveraine de cet axe très fréquenté.

Deux vies brisées dans un accident impliquant un camion © republicoftogo.com

Un grave accident de la circulation s’est produit vendredi sur le grand contournement de Lomé, faisant deux morts. Le drame est survenu à l’entrée nord de Sawléto, une localité riveraine de cet axe très fréquenté.

Selon des témoignages recueillis sur place, un camion aurait tenté un dépassement risqué. Le conducteur aurait cherché à dépasser un autre camion qui, lui-même, était déjà engagé dans le dépassement d’un troisième véhicule. Pris de vitesse et incapable de freiner à temps, le camion est sorti de sa trajectoire.

Dans sa course, le poids lourd a mortellement percuté une moto transportant deux personnes, un homme et une femme, avant de terminer dans les ravins en bordure de la route. Les deux occupants de la moto n’ont pas survécu à l’impact.

Ce nouveau drame intervient quelques jours seulement après un autre accident tout aussi meurtrier enregistré à la sortie nord de Gléi, dans la préfecture de Ogou, où une dizaine de personnes avaient perdu la vie dans des circonstances similaires.

Ces accidents successifs relancent les inquiétudes autour de la sécurité routière sur les grands axes du pays, notamment ceux empruntés par les poids lourds.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

10 morts dans un accident à Gléï

10 morts dans un accident à Gléï

Un grave accident s’est produit samedi sur la route nationale n°1, à la sortie nord de la localité de Gléï, dans la préfecture de l’Ogou.

Quatre morts dans un incendie à Agoè-Nyivé

Quatre morts dans un incendie à Agoè-Nyivé

Un incendie s’est déclaré samedi dans une maison à Agoè Cacaveli, dans la commune d’Agoè-Nyivé 1. Alertés, les sapeurs-pompiers et les services de sécurité déployés dans le cadre de l’opération ‘Keligou 2’ sont intervenus rapidement.

L'imprudence tue

L'imprudence tue

Un grave accident de circulation s’est produit mardi sur la route nationale N°5 (Lomé–Kpalimé), à l’entrée de la ville de Kévé, dans la préfecture de Avé.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.