Plusieurs victimes sur la RN1

Un accident s'est produit mercredi à Langabou, dans la préfecture de Blitta, sur la route nationale numéro 1. Un bus en direction du nord est entré en collision frontale avec un camion venant en sens inverse.

Le bilan est lourd : plusieurs morts et de nombreux blessés graves parmi les passagers.

Les services de sécurité se sont rapidement déployés sur les lieux pour porter secours aux victimes, évacuées vers les centres de santé les plus proches.

Ce nouveau drame relance le débat sur la sécurité sur la RN1, principal axe reliant le sud au nord du pays, et souligne l'urgence du projet de dédoublement de la voie pour réduire les risques de collision frontale.