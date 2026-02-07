Pont endommagé à Kanimboa

Un accident s’est produit vendredi sur la route nationale n°1, au niveau du pont de Kanimboa, dans la commune de Sotouboua.

La structure a été impactée.

En attendant le rétablissement complet de la circulation, un dispositif de régulation a été mis en place avec un passage en demi-chaussée dans les deux sens, de manière alternée. Des mesures sont également prévues pour l’aménagement rapide d’une voie de déviation, dans l’attente de la reconstruction de l’ouvrage endommagé.