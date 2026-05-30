Un immeuble en chantier s'effondre

Un drame a secoué le quartier Klikamé à Lomé vendredi. La dalle d'un immeuble en construction s'est effondrée, faisant plusieurs blessés graves, dont un bébé de huit mois.

Dans la nuit, les riverains ont été réveillés par des bruits inhabituels avant que la structure ne cède, projetant des débris sur les habitations voisines.

Les services de sécurité ont rapidement transporté les victimes à l’hôpital. Une enquête devra établir les responsabilités. Cet accident relance une fois de plus la question du respect des normes de construction et de l'obtention des permis de construire.