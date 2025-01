Accélération de la connectivité haut débit

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a fixé les plafonds tarifaires des offres de gros pour l'année 2025.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la régulation des prestations entre opérateurs de réseaux et fournisseurs de services.

Après l'audit des coûts de Togocom et Moov Africa, l’ARCEP a décidé de réduire les tarifs.

Le prix plafond de la location mensuelle de la fibre optique noire passe de 75 à 30 Fcfa le mètre linéaire, soit une baisse de 60%.

Cette réduction, explique l’Autorité dans un communiqué publié vendredi, vise à faciliter l'accès équitable des opérateurs aux infrastructures nationales et internationales, favorisant ainsi le déploiement du haut débit fixe et mobile dans les zones reculées. Elle contribuera à renforcer la concurrence et à réduire les prix pour les consommateurs.

Cette décision soutient la création d'un marché des télécommunications plus ouvert et concurrentiel. Elle s'inscrit dans les projets gouvernementaux de développement de la connectivité haut débit.