L’Agence Nationale de la Cybersécurité du Togo (ANCT) et Cyber Defense Africa ont émis une alerte de sécurité signalant la présence de vulnérabilités critiques dans plusieurs applications et services couramment utilisés.

Les produits concernés par cette alerte comprennent :

Apache OFBiz (versions inférieures à 18.12.16)

Microsoft .NET Framework (versions 2.0 à 4.8.1)

Paessler PRTG Network Monitor (versions inférieures à 18.2.40.1683)

Ces applications sont largement utilisées dans les entreprises et administrations pour la gestion des processus métiers, la surveillance des réseaux et le développement d’applications. Cependant, les failles de sécurité identifiées peuvent être exploitées par des acteurs malveillants pour compromettre des systèmes et voler des informations confidentielles.

Les impacts potentiels de ces vulnérabilités sont inquiétants, divulgation de données sensibles , escalade de privilèges : les attaquants peuvent obtenir des droits administrateurs et prendre le contrôle total des systèmes affectés, intrusions et manipulations malveillantes.

Enfin des perturbations opérationnelles avec des cybercriminels qui peuvent bloquer l’accès aux services essentiels et causer des dommages aux entreprises et institutions.

L’ANCT et Cyber Defense Africa recommandent aux utilisateurs d’effectuer immédiatement les mises à jour de sécurité disponibles.