Commerce en ligne : échanges d'idées à Lomé

L'édition 2024 de la Semaine du e-commerce se tiendra à Lomé du 20 au 26 août.

Cet événement annuel est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur du commerce électronique.

La Semaine du e-commerce offre une plateforme de discussion et de réflexion sur les enjeux majeurs du commerce électronique. Elle vise à identifier des pistes pour une croissance durable et inclusive. Cette édition réunira des acteurs clés du secteur, des experts, des entrepreneurs, ainsi que des institutions publiques et privées.

Les participants auront l'occasion d'écouter des spécialistes qui partageront leurs connaissances et leurs expériences. Ces experts proposeront des solutions pertinentes pour relever les défis identifiés dans le secteur du commerce électronique en Afrique.

Le programme inclut des conférences, des tables rondes, et des ateliers pratiques qui aborderont divers aspects du e-commerce, de la logistique à la sécurité des transactions en ligne.

La Semaine est également une occasion unique de réseautage pour les participants.

Des sessions de networking et des rencontres B2B sont prévues pour permettre aux entrepreneurs et aux start-ups de tisser des liens et de créer des partenariats stratégiques. Ces interactions sont cruciales pour le développement des activités des participants et pour la création d'un écosystème dynamique du commerce électronique en Afrique.

Une ambition pour des solutions concrètes

Cette édition 2024 ambitionne de proposer des solutions concrètes pour surmonter les défis actuels du secteur. Les discussions et les échanges viseront à tirer pleinement parti des opportunités offertes par le commerce en ligne.

Les organisateurs espèrent que cet événement contribuera à une croissance inclusive et à un développement économique durable en Afrique.