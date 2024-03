Comprendre et interpréter les requêtes des utilisateurs

Kauza est un nouvel un outil 100% togolais de création d'assistants virtuels intelligents chatbots, voicebots et call bots.

Il permet à vos entreprises de booster leurs performances commerciales et offre un levier puissant à pour maximiser l'efficacité de leurs actions.

Les assistants virtuels intelligents sont des programmes informatiques conçus pour fournir des services et des réponses aux utilisateurs via des interactions vocales ou textuelles.

Ces assistants utilisent des techniques d'intelligence artificielle, telles que le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique, pour comprendre les demandes des utilisateurs et leur fournir des réponses pertinentes.

Ces assistants sont utilisés dans une variété de domaines, notamment les smartphones, les enceintes connectées, les applications web et mobiles, les services clients en ligne, les centres d'appels automatisés, etc. Ils peuvent aider les utilisateurs dans diverses tâches telles que la planification d'événements, la recherche d'informations, la gestion des tâches, la commande de produits, la résolution de problèmes techniques, et bien plus encore.

Les assistants virtuels intelligents sont devenus de plus en plus sophistiqués au fil du temps, grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et de la technologie du traitement du langage naturel.

Ils sont capables de comprendre et d'interpréter les requêtes des utilisateurs de manière plus précise, ce qui améliore l'expérience globale de l'utilisateur. En outre, certains assistants peuvent également s'adapter et apprendre des interactions passées pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs à l'avenir.