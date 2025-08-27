Rubriques

Des étudiants mobilisés pour transformer l’agriculture par l’innovation digitale

Le Togo s’apprête à lancer un concours d’innovation numérique dédié au secteur agricole, une initiative qui mobilisera principalement les étudiants des filières scientifiques et technologiques.

L’objectif est de stimuler la créativité des jeunes et de développer des solutions digitales adaptées aux priorités agricoles.

Ce concours, inscrit dans le cadre du Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires en Afrique de l’Ouest (FSRP-Togo), vise à concevoir des technologies à fort potentiel capables de renforcer la compétitivité du secteur agricole togolais.

À travers cette initiative, les autorités ambitionnent d’encourager les jeunes innovateurs à jouer un rôle central dans la modernisation du secteur, en mettant la technologie au service d’une agriculture durable et résiliente.

Les projets attendus devront répondre à des défis concrets tels que l’amélioration de la productivité, la gestion intelligente des ressources, la réduction des pertes post-récolte ou encore le développement de plateformes de commercialisation et de financement agricole.

Le concours s’inscrit dans la volonté du Togo de placer l’innovation au cœur de la transformation agricole. 

