IA au service du Togo : santé, éducation, agriculture… un futur déjà en marche

Le ministère en charge de l’Économie numérique et de la Transformation digitale, en collaboration avec Togo Data Lab, organise les 10 et 12 septembre prochains des sessions de formation sur l’intelligence artificielle (IA).

Les activités se tiendront à Lomé et à Kara et rassembleront étudiants, entrepreneurs, ainsi que des représentants des secteurs publics et privés.

Ces sessions visent à outiller les acteurs du développement sur les thématiques liées à l’IA, à travers des ateliers pratiques et des échanges avec des experts.

L’objectif est de faciliter la compréhension de cette technologie et d’en faire un outil de transformation sociale et économique.

L’intelligence artificielle représente aujourd’hui un accélérateur d’innovation dans de nombreux secteurs :

Santé : diagnostic plus rapide des maladies, gestion des épidémies, optimisation des ressources médicales.

Agriculture : prévision des rendements, détection des maladies animales et végétales, meilleure gestion de l’irrigation.

Éducation : développement d’outils pédagogiques personnalisés, amélioration de l’accès aux contenus numériques.

Économie et finance : détection des fraudes, amélioration de la bancarisation et des services financiers digitaux.

Gestion publique : automatisation de certaines procédures administratives, prise de décision basée sur les données.

En dotant les jeunes et les professionnels de ces compétences, le Togo ambitionne de réduire la fracture numérique et de préparer une main-d’œuvre qualifiée pour les métiers de demain.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement de faire de l’innovation numérique un catalyseur de transformation structurelle de l’économie nationale.