Des opportunités inédites pour le développement économique et la compétitivité du Togo

La Xe édition du Forum National sur la Gouvernance de l'Internet (Togo IGF) a débuté jeudi à Lomé, réunissant les acteurs clés du numérique togolais pour aborder l'avenir de la gouvernance de l’Internet.

Parmi les intervenants principaux figure Akodah Ayéwouadan, ancien ministre de la Communication et des Médias, qui a mis en lumière les potentiels et les défis liés à l'usage de l'intelligence artificielle (IA) pour le développement numérique du pays.

Lors de son intervention, M. Ayéwouadan a souligné l’importance de l’intelligence artificielle comme outil de transformation numérique.

Organisé par l'Internet Society Togo (ISOC-Togo), le forum représente un espace de discussion annuel où se réunissent le gouvernement, le secteur privé, les régulateurs, le monde académique, et les utilisateurs d'Internet.

Ensemble, ils examinent les défis actuels, explorent les opportunités et définissent les priorités pour l'Internet au niveau national et régional. La diversité des participants favorise un échange d'expériences et d'expertises qui renforce la vision commune d’un Internet ouvert et sécurisé.

Ce forum répond aux objectifs de l'Agenda de Tunis pour la Société de l'Information de 2005, qui a établi un cadre pour une gouvernance de l'Internet participative, unissant les différents acteurs pour un Internet inclusif. Cette approche multipartite vise à garantir que les décisions relatives à l’Internet soient prises de manière transparente et en concertation avec tous les acteurs.

Le président de l'ISOC-Togo, Emmanuel Vitus Agbenowossi, a réitéré l’importance de la collaboration : « Nous voulons nous mobiliser ensemble, chacun dans son rôle, à faire sa part pour un Internet beaucoup plus ouvert et sécurisé dans notre pays. »

Au-delà de l’IA, les discussions portent sur la nécessité de renforcer la sécurité numérique, d'améliorer l'accessibilité, et de promouvoir une gouvernance éthique de l'Internet. Cette initiative contribue également à sensibiliser la population togolaise aux défis et aux enjeux du numérique dans une société en pleine transformation technologique.