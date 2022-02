Des stratégies numériques intégrées au secteur de la finance

Le Forum international de l’intermédiation du numérique et de l’innovation (FONI) aura lieu les 28 et 29 avril à Lomé.

Cette rencontre a pour objectif d’échanger sur l’impact des activités d’intermédiation bancaire/financière et la fourniture de services technologiques et de paiements dans les dynamiques d’inclusion financière et le financement du secteur privé régional, indiquent les promoteurs.

‘Le numérique est devenu un volet important de toutes les stratégies publiques, privées et la situation sanitaire actuelle a montré le rôle essentiel du digital. Dans un monde globalisé avec une population jeune, il faut construire des stratégies basées sur le numérique intégré au secteur des finances. C’est la thématique de ce Forum’, explique Bruce Eliza Ayeley, d’Afrik Créances, organisateur de l’évènement.

Afrik Créances évolue dans le domaine de l’intermédiation bancaire et non bancaire et de solutions de paiements numériques.