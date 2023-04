Des tarifs orientés à la baisse

L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) s’est engagée dans une approche de régulation par la donnée afin d’éclairer le choix des consommateurs et d’inciter les opérateurs télécoms à une concurrence saine et loyale, gage de tarifs plus abordables.

Selon une étude réalisée par cet organisme, le Togo affiche des tarifs élevés en bas de gamme et dans la moyenne régionale pour le moyen et haut de gamme.

Le rapport présente la dynamique des offres des deux opérateurs mobiles (Togocom et Moov Africa Togo) depuis le premier trimestre 2021, à ce jour.

Le document propose une analyse comparative, y compris celle des nouvelles offres data ainsi qu’une photographie de l’impact sur le positionnement du Togo dans la sous-région de l’UEMOA.

On apprend ainsi à la lecture de l’étude que Moov Africa Togo a baissé ses tarifs de 71,4%. Idem du côté de Togocom : - 62,6%.

Moov Africa Togo est l’opérateur le moins cher pour les forfaits internet et ce, dans toutes les gammes, note l'ARCEP