Du mieux chez les opérateurs

Grâce aux recommandations formulées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), les deux opérateurs se partageant le marché togolais de la téléphonie et des Data, Moov Africa Togo, et Togo Cellulaire ont commencé à baissé leurs tarifs. Mais pas sur l’ensemble des offres.

C’est ce qu’indique cet organe de contrôle qui cite les évolutions chez Togo Cellulaire.

En moyen de gamme, les tarifs ont connu une baisse moyenne de 10,3% pour les forfaits voix, 4, 1 % pour les forfaits mixtes et 28,8% pour les forfaits data (notamment avec l'augmentation du volume du forfait data de 5 000 F CFA qui passe de 2 Go à 4 Go).

En haut de gamme, les modifications se résument à l'introduction de deux nouvelles offres de 10 000 F CFA et 25 000 F CFA pour les forfaits data.

L'ARCEP relève que le prix unitaire de l'offre de 25 000 F CFA est curieusement plus élevé de 33% que celui de l'offre pré existante de 15 000 F CFA.

En revanche, en entrée de gamme, les tarifs des offres data qui sont parmi les plus élevés de la zone UEMOA sont restés inchangés.

Les consommateurs à faibles revenus continuent de payer jusqu'à 500 fois plus cher leurs communications data que les autres.