Et un de plus !

Comment tous ces sites marchands espèrent-ils un jour être rentables ? Des dizaines de plateformes d’e-commerce se disputent un marché local très étroits. Le nombre potentiel de clients ne dépasse pas le million.

Un nouvel acteur s’est lancé lundi. Boxacarole propose des bijoux, des montres, des accessoires de mode et des cosmétiques.

La plupart des clients de ces sites se trouvent à Lomé. Là où les connexions internet sont les plus nombreuses et le débit le plus élevé.