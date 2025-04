Faure Gnassingbé au sommet africain sur l’intelligence artificielle à Kigali

Faure Gnassingbé prend part aux travaux de l’AI Global Summit on Africa, qui se tient à Kigali, au Rwanda, à partir du 3 avril.

L’événement, placé sous le thème : « L’intelligence artificielle et le dividende démographique de l’Afrique : réimaginer les opportunités économiques pour la main-d’œuvre africaine », réunit les plus hautes autorités politiques, économiques, académiques et technologiques du continent et au-delà.

Porté par le Centre pour la Quatrième Révolution Industrielle en collaboration avec le Forum économique mondial (WEF), ce sommet panafricain se veut une plateforme de dialogue, de collaboration et de prospective sur l’IA en Afrique.

Il vise à explorer de nouvelles approches de partenariats technologiques inclusifs et à créer un cadre de croissance numérique sécurisé, centré sur l’humain.

Les discussions couvrent des thématiques clés telles que :

L’emploi des jeunes dans l’économie mondiale de l’IA

Les infrastructures numériques et la gouvernance des données

Les modèles d’intelligence artificielle pour un développement inclusif

L’entrepreneuriat numérique

La formation et le renforcement des compétences locales

L’événement rassemble plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, investisseurs, chercheurs, start-up et leaders d’opinion du monde entier, avec un objectif clair : positionner l’Afrique comme acteur stratégique de l’ère de l’intelligence artificielle.

La participation du président togolais à ce sommet s’inscrit dans sa vision stratégique de faire du Togo un hub digital en Afrique de l’Ouest.

Cette ambition est déclinée à travers la Feuille de route gouvernementale 2020–2025, qui intègre pleinement l’IA comme levier de développement.

Le Togo a notamment lancé plusieurs projets pionniers, dont le programme de revenu universel numérique "Novissi", basé sur l’utilisation intelligente des données pour fournir un soutien ciblé aux citoyens pendant la pandémie de COVID-19. Ce projet a été salué comme un modèle d’application éthique et inclusive de l’IA en Afrique.

Outre Novissi, des secteurs clés comme la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture sont également ciblés par des initiatives IA visant à améliorer les services publics, renforcer l’employabilité des jeunes et stimuler l’innovation.

Une dynamique nationale ambitieuse

En cohérence avec cette vision, le Togo prépare activement :

Une Stratégie nationale d’Intelligence Artificielle

Un Data Lab international

La création d’une Maison de l’Intelligence Artificielle

Ces projets visent à créer un écosystème numérique robuste, capable de soutenir les transformations économiques et sociales, tout en garantissant la sécurité des données et le respect des droits fondamentaux.

L’année dernière, le pays a déjà accueilli plusieurs rencontres internationales sur l’IA, affirmant son rôle de plateforme de réflexion et d’expérimentation sur les technologies émergentes en Afrique. Le sommet de Kigali offre à nouveau une occasion pour le Togo de partager son expérience, renforcer ses partenariats et s’inspirer des meilleures pratiques à l’échelle continentale.

La présence du chef de l’État à Kigali illustre l’engagement fort du Togo à anticiper l’avenir et à intégrer pleinement l’intelligence artificielle dans une démarche inclusive, responsable et tournée vers l’emploi des jeunes.