Faux site web : l’ANCy appelle à la vigilance

L’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCy) a lancé une alerte concernant un site internet frauduleux 'nda-gov.org' lié à une organisation fictive appelée « National Development Association ».

Selon les autorités, le site incriminé est soupçonné de collecter de manière illégale des données personnelles et de tenter des actions malveillantes, telles que l’extorsion d’informations sensibles. En usurpant l’apparence de structures légitimes, cette fausse organisation cherche à induire les internautes en erreur.

L’ANCy insiste sur l’importance de vérifier l’authenticité des sites web avant d’y renseigner des informations personnelles. Cette alerte vise à encourager une culture de cybersécurité, tant au niveau individuel que collectif.

Dans un contexte où les attaques en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées, l’agence rappelle que la prévention et l’éducation numérique sont essentielles pour faire face aux cybermenaces.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à renforcer la résilience numérique du pays, en misant sur la sensibilisation, la coopération institutionnelle et la responsabilité citoyenne dans la lutte contre la cybercriminalité.