Incubation

L’incubateur algérien Africa By IncubMe lance la IIe édition de son concours.

Il s’adresse aux développeurs et aux start-ups qui travaillent sur des projets innovants. Les plus pertinents seront accompagnés sur le plan technique et logistique.

L’incubateur togolais Nunyalab est associé à cette initiative.

Les candidatures sont à adresser directement à Africa By IncubMe.

L'incubateur panafrican, fondé en 2018, a pour mission de soutenir des porteurs de projets en leur procurant l’environnement idéal afin de concrétiser leurs idées, et créer leurs entreprises.

IncubMe offre aux incubés conseils, orientations, recommandations, leur fait bénéficier d’expériences inédites, formatrices et inspirantes. Ils seront suivis, guidés et encouragés dans leurs prises de décisions les plus stratégiques.