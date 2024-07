Innovation et sécurité

Le Salon des développeurs d'applications et de sites aura lieu les 25 et 26 août à Lomé.

Cet événement majeur rassemblera des professionnels du secteur, des experts en technologie et des passionnés de l'innovation numérique venus du Togo, d'Afrique et d'Europe pour deux jours de débats, conférences et réseautage intensif.

L'édition de cette année mettra en lumière plusieurs thématiques cruciales pour l'avenir du numérique et de la technologie. Selon les organisateurs, l'essor de la 5G ouvre de nouvelles possibilités de connectivité. Les discussions porteront sur les avancées technologiques, les applications potentielles et les défis liés à l'implémentation de cette nouvelle génération de réseaux.

Un accent particulier sera mis sur les télécommunications, secteur en constante évolution et central dans la transformation numérique. Les experts exploreront les tendances actuelles et les perspectives futures, examinant comment les infrastructures télécoms peuvent soutenir la croissance technologique et l'innovation.

Les stratégies de protection contre les cybermenaces seront également au cœur des débats. Les participants discuteront des bonnes pratiques pour assurer la sécurité des utilisateurs et des systèmes, face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Ces discussions visent à renforcer la résilience des infrastructures numériques et à promouvoir une utilisation sécurisée et responsable des technologies.

Un autre volet important du salon sera consacré à l'intelligence artificielle (IA). Les discussions se concentreront sur l'utilisation éthique et responsable de l'IA pour résoudre des problèmes complexes et améliorer la vie quotidienne. Les experts partageront leurs perspectives sur les meilleures pratiques pour intégrer l'IA dans divers secteurs tout en respectant les principes éthiques.

Le salon proposera un programme riche et diversifié comprenant des conférences animées par des experts renommés, des ateliers interactifs et des sessions de réseautage. Les participants auront l'opportunité de découvrir les dernières innovations, d'échanger des idées et de collaborer sur des projets innovants.