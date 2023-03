Dans le cadre de sa mission de contrôle concernant les indicateurs de qualité des services mobiles 2G/3G/4G, l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) n’a pas observé d’amélioration significative lors de sa dernière campagne de mesure.

Celle-ci a été réalisée du 3 novembre 2022 au 13 janvier 2023 auprès des deux opérateurs togolais, Togocom et Moov Africa.

L’amélioration par rapport à la précédente enquête est de 8% chez Togocom et de 5% chez Moov.

La qualité des services voix et internet offerts par les deux opérateurs mobiles ne respecte donc toujours pas les seuils de conformité réglementaires pour plus de la moitié des seize indicateurs mesurés. Plus précisément à l’échelle nationale, le taux de conformité est de 48,6% pour Togo Cellulaire et de 37% pour Moov Africa Togo, indique un communiqué publié mercredi.

Cette mauvaise qualité est particulièrement flagrante en ce qui concerne l’accessibilité aux services voix et internet.

L’ARCEP note avec regret qu’en dépit des nombreuses interpellations adressées aux deux opérateurs de téléphonie mobile, force est de constater que la qualité de service ne s’est pas améliorée (…) Cette lenteur dans la résolution des problèmes de qualité de service est principalement due à l’insuffisance des investissements effectués par Togo Cellulaire et Moov Africa Togo dans les infrastructures de réseau, précise l’ARCEP.

Résultat, face aux violations continues de leurs obligations de qualité de service qui portent de graves préjudices aux consommateurs, l’ARCEP a ouvert le 14 mars conformément au cadre réglementaire, une procédure de sanction à l’encontre de Togo Cellulaire et de Moov Africa Togo afin de les contraindre à réaliser les investissements nécessaires et à prendre toutes les dispositions pour résoudre les problèmes de qualité de service sur l’ensemble du territoire sous peine de sanction.