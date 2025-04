Internet par fibre : Canalbox domine au Togo, la 4G reste pourtant plus performante

L’ARCEP, en partenariat avec nPerf, a publié lundi les résultats de la qualité d’expérience (QoE) de l’internet fixe par fibre (FTTH) au Togo, mesurée entre avril 2024 et mars 2025.

Deux opérateurs se partagent le marché : Canalbox (groupe GVA) avec 61 % de parts, contre 39 % pour Yas Togo (groupe Axian).

Canalbox conserve sa première place pour la deuxième année consécutive avec un score global de 67 987 points, bien devant Yas Togo (51 701). Canalbox surclasse son concurrent sur tous les indicateurs : débit descendant (35,08 Mbps contre 29,64), débit montant (8,08 contre 6,70), navigation web (48,09 % contre 43,35 %) et streaming YouTube (71,55 % contre 68,25 %).

Au niveau régional, Canalbox et Yas Togo occupent respectivement la 4ᵉ et la 8ᵉ place sur 9 opérateurs évalués dans l’espace UEMOA. Orange Côte d’Ivoire reste leader, avec un débit descendant de 91,9 Mbps, soit près de trois fois plus rapide que Yas Togo.

Fait préoccupant : l’ARCEP souligne que la qualité de la fibre optique au Togo demeure inférieure à celle de l’internet mobile 4G, pourtant moins performant en théorie.