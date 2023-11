Jouez gratuitement

Les PC et consoles n’ont plus le monopole du jeu vidéo. Les smartphones et tablettes sont désormais tout aussi légitimes et possèdent d’excellents titres capables de vous aider à passer le temps. Et si jouer seul c’est sympa, jouer à plusieurs, c’est encore mieux !

‘100 jeux’ est une nouvelle appli togolaise qui propose, comme son nom l’indique, un large choix de jeux ludiques.

Plus besoin de télécharger et d’installer et d’occuper der l’espace.

La sélection proposée intègre un large choix de jeux togolais, africains et internationaux.