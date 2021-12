L'expérience client

L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste (ARCEP) a récemment épinglé les deux opérateurs de téléphonie mobile (Togo Cellulaire et Moov Africa) pour la piètre qualité de leurs services voix et datas.

Le constat dressé n’est qu’une confirmation d’une situation rencontrée tous les jours par les abonnés, estiment l’association togolaise des consommateurs (ATC), la Ligue des consommateurs du Togo (LCT) et le MMLK (Mouvement Marin Luther King).

‘Il est à relever que dans l’enquête de l’ARCEP, aucune localité du Togo ne répond à la conformité au niveau des deux opérateurs, même dans le Grand Lomé’, soulignent ces organisations.

‘Ceci démontre à suffisance le calvaire que vivent les consommateurs’, indiquent-elles.

Pour le moment, Togo Cellulaire et Moov Africa n’ont pas réagi aux conclusion de l’enquête.

Les deux opérateurs assurent consacrer d’importants investissements à la modernisation des réseaux et aux évolutions technologiques pour offrir des débits importants et la meilleure qualité possible aux utilisateurs.