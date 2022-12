L'IA au service du développement

'Indabax Togo’, un séminaire consacré aux applications de l'intelligence artificielle (IA) aura lieu du 15 au 17 décembre à Lomé.

Il aura lieu simultanément à l'université de Lomé, à l'université de Kara, à l'Institut iPNet of Technology et à l'université Catholique de l'Afrique de l'Ouest.

Ces séminaires se déroulent dans de nombreux pays africains.

L’usage de l’IA a atteint un niveau où l’on ne peut que le reconnaître comme une technologie d’échelle mondiale, avec des potentiels importants pour le développement de chaque nation.

‘Indabax Togo’ est organisé par Indaba, une organisation dont la mission est de renforcer l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle en Afrique. Sous forme de rassemblement annuel de la communauté africaine de l’IA, il s’agit d’un événement d’une semaine d’enseignement, de sessions pratiques et de débats sur les principes et la pratique de l’intelligence artificielle moderne.