L'IA est une opportunité pour le Togo

Cina Lawson, la ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation digitale, a participé en fin de semaine à New York au panel sur l’IA (intelligence artificielle) organisé en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

‘Au Togo, nous considérons l'IA comme une opportunité bénéfique pour tous’, a indiqué la ministre qui a eu l’occasion de rappeler les initiatives digitales prises par son pays lors de la crise du Covid.

L’IA est un domaine de l'informatique qui traite de la création d'agents intelligents, qui sont des systèmes qui peuvent raisonner, apprendre et agir de manière à atteindre des objectifs.

L'IA est un domaine vaste et en constante évolution, qui couvre un large éventail de techniques et d’applications : la reconnaissance d'image et de parole, la robotique, le traitement du langage naturel, l’apprentissage automatique