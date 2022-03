L'IA permet de lutter contre l'extrême pauvreté

Comment l’intelligence artificielle (IA) a aidé à fournir une aide financière d’urgence à de nombreuses personnes démunies au Togo.

Alors que la pandémie de COVID-19 se propageait au début de 2020, une équipe de chercheurs a aidé le ministère togolais de l'Economie numérique et GiveDirectly, une organisation à but non lucratif qui envoie de l'argent aux personnes vivant dans la pauvreté, à développer un nouveau type de programme d’aide digitale qui a donné naissance à Novissi.

Dix millions de dollars ont ainsi été envoyés à 137.000 Togolais dans le besoin.

