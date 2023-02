L'inclusion passe aussi par le digital

Après la publication par Togocom d’un communiqué relatif à la Wi Fi Zone, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le gendarme des télécoms, a tenu à faire une mise au point.

L’activité de la Wi Fi Zone est licite au regard du cadre légal et réglementaire qui régit les communications électroniques au Togo.

Il s’agit d’une une activité de fourniture de service à valeur ajoutée qui est régie par le régime de déclaration à l’ARCEP.

Elle n’est donc pas interdite par la réglementation en vigueur si elle est exercée conformément au cadre réglementaire.

Dans son communiqué, l’ARCEP rappelle que la Wi Fi Zone participe à l’inclusion numérique en permettant aux personnes à faibles revenus d’accéder au haut-débit fixe à des tarifs beaucoup plus abordables que ceux prohibitifs en entrée de gamme de l’internet mobile au Togo.

En tant que garante à la fois du respect des droits des consommateurs et des conditions d’exploitation de réseaux et services sur le marché des communications électroniques, l’ARCEP invite, d’une part les fournisseurs d’accès Internet à proposer des offres alternatives favorables à l’activité du Wifi zone et, d’autre part les fournisseurs de service à valeur ajoutée à se conformer aux dispositions qui encadrent l’exercice de ces activités.