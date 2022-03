La vérité des prix

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) vient de publier une étude comparative des tarifs pratiqués sur les services voix, data et mobile money par les deux opérateurs mobiles du Togo en complément à celle réalisée en février 2022 et relative à la zone UEMOA.

Deux opérateurs téléphoniques sont présents dans le pays, Togocom (Groupe Axian) et Moov Africa (Maroc Telecoms/Etisalat).

Cette étude permet d’éclairer les consommateurs, précise l’ARCEP.