Le chiffrement des données, une priorité

Le chapitre togolais de l'Internet Society (ISOC Togo), en collaboration avec l’Agence nationale de cybersécurité (Ancy), lance un appel à la jeunesse pour renforcer les expertises dans les domaines de la cybersécurité, de la confidentialité et de la protection des données.

Un hackathon est organisé jusque’au 28 octobre.

L’ événement met en avant des critères comme l'esprit d'équipe, la créativité et l'innovation. Un jury composé de trois experts du secteur évaluera les projets, en insistant sur l'utilisation de technologies de chiffrement pour développer des solutions innovantes.

Les organisateurs espèrent que ces nouvelles solutions contribueront activement à la lutte contre les cyberattaques qui ont causé des pertes estimées à plus de 1,5 milliard de Fcfa en 2023.

Le hackathon sera donc l'occasion de stimuler la création d’outils qui renforceront la sécurité numérique.

Au-delà de la compétition, ce rendez-vous a également pour objectif de sensibiliser davantage le public à l'importance de la protection des données personnelles par le biais du chiffrement.

Un des modules prévus abordera la sécurisation des transactions en ligne, sujet particulièrement pertinent.

Le hackathon s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale du Chiffrement (Global Encryption Day), qui se tiendra le 21 octobre.

Créée en 2020 par l’Internet Society et ses partenaires, cette journée vise à promouvoir et défendre l'utilisation du chiffrement pour garantir un Internet sécurisé et digne de confiance pour tous.