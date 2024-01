Le GovTech devient un outil de développement

Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale, est à Davos (Suisse) où elle participe au World Economic Forum.

Plusieurs thématiques portent sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l’utilisation d’internet comme moteur de développement.

La technologie change les attentes des citoyens à l'égard de leurs gouvernements, et les gouvernements doivent agir en tant qu'innovateurs, investisseurs et partenaires technologiques. Cependant, de nombreuses solutions technologiques se trouvent dans le secteur privé et transcendent les frontières.

Comment les gouvernements peuvent-ils parvenir à une coopération efficace pour réaliser la transformation numérique, alors que le GovTech devient le plus grand marché mondial des logiciels ?

La session à laquelle a participé Cina Lawson mardi avait pour but de tenter d'apporter des réponses concrètes.

Le GovTech désigne les efforts déployés pour numériser les administrations publiques grâce à des solutions technologiques innovantes.

Le WEF réunit chaque année des dirigeants mondiaux, des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires et d'autres acteurs clés de la société civile pour discuter des enjeux économiques et politiques mondiaux.